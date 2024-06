La costellada esgota tiquets i 90 fallaires participen a les festes de Sant Pere a Ordino

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les falles han omplert els carrers d'Ordino per celebrar la revetlla de Sant Pere, que ha acabat amb la crema del mai a l'aparcament del Prat de Vilella. Aquesta tradició, declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco, destaca enguany, perquè hi ha hagut la participació de fallaires més alta.

La jornada ha arrencat amb la costellada popular a la plaça Prat de Call amb una gran participació. Segons han informat fonts del comú s'han venut 500 tiquets.

A dos quarts d'onze de la nit s'han encès les falles a la plaça major, que ha quedat plena per veure els espectacles. També s'han omplert les graderies, que s'han instal·lat per primera vegada per evitar grans col·lapses, i que segons l'organització ha estat un encert. "Jo crec que ha estat un èxit perquè un dels problemes que teníem era que hi havia un col·lapse enorme a la zona de la carretera i davant del comú i el que succeïa era que la gent no podia veure el ball de l'esbart ni l'espectacle", ha manifestat el president de l'associació Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig.

Les danses han donat el tret de sortida de les activitats nocturnes. Els més petits de la colla han fet giravoltar les falles de llums, il·luminant d'aquesta manera la plaça amb diferents colors. Un cop acabada l'actuació, ja ha estat el torn de les falles de foc. Després de ser enceses, ha començat la cercavila pels carrers de la població fins a arribar a l'aparcament Prat de la Vilella. En aquest punt s'han tornat a fer diverses actuacions i posteriorment s'ha posat en marxa l'acte més esperat de la nit: la crema mai de Sant Pere. Un cop encès el gran tronc de pi, el públic ha vibrat amb la gran foguera, mentre els fallaires han tornat a fer giravoltar les falles.

"Cada any anem veient que l'anem ampliant, fent més gran i cada vegada tenim més fallaires", ha valorat Roig, que ha agregat: "Aquest any ha estat l'any de més participació amb una seixantena de fallaires de foc i una trentena de fallaires de llum".

La celebració continuarà dissabte amb la missa a la capella de Sant Pere de Serrat i amb un aperitiu inclòs