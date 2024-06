Més places d’aparcament al poble d’Encamp

Els treballs d’asfaltatge del nou aparcament de Terra de la Coma Llarga estan a punt d’acabar. Abans de poder obrir l’equipament al públic caldrà pintar el paviment i col·locar-hi la barrera d’accés i la màquina per cobrar els tiquets. Les obres de construcció del pàrquing comunal van començar durant la segona quinzena de gener amb el moviment de terres per adequar el terreny.

La zona d’estacionament, situada en una parcel·la de propietat comunal situada a la vora del carrer del Mirador, tindrà unes 142 places per a vehicles. Cinc d’aquestes seran per a minusvàlids i dues disposaran de punts de recàrrega per a turismes elèctrics.

El comú va decidir a començament d’aquest any de construir el pàrquing de Terra de la Coma Llarga arran de la reconversió en habitatges dels aparcaments comunals de Terres Primeres i també el de Sant Miquel. Conjuntament, tenien una capacitat de 186 places, tant de rotació com d’abonaments.

Asfaltatge de l’aparcament.Fernando Galindo

De fet, al de Terres Primeres de Baix des del 12 de gener ja no s’hi podia aparcar perquè l’espai va retornar al seu propietari per començar-hi a construir els habitatges. El de Baix estava destinat a autocaravanes i camions, però el comú va canviar-ho i va habilitar la part superior només per a cotxes. Ara l’aparcament disposa d’una capacitat de 35 places només.