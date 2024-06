El mal temps no impedeix celebrar la festa major del Pas de la Casa

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La festa major del Pas de la Casa ha viscut aquest dissabte la segona jornada de la festivitat amb diferents activitats per a tots els públics. Tot i que el temps no ha acompanyat gaire, molts dels veïns i veïnes no s'han fet enrere i han participat en alguns dels actes programats.

Malgrat que les temperatures eren més aviat fresques i amb el cel tapat per núvols, alguns valents s'han atrevit a participar en les activitats aquàtiques del 'Parc Mulla't'. Més assistència han tingut els inflables sense aigua o els tallers de manualitats. En aquest últim molts s'han emportat cap a casa polseres o trenes. També han tingut bona afluència de públic altres jocs on s'utilitzava aigua, com ara la creació de bombolles o el joc de pescar aneguets. De tant jugar, s'ha procedit a fer un berenar popular, que ha servit perquè els infants agafessin forces després de tant jugar.

La festa major finalitzarà aquest diumenge amb més activitats. El campionat de trial, un dinar popular d'hamburgueses, l'homenatge a Francesc Viladomat, o la festa de l'escuma i la festa Holi, són les propostes més destacades de l'últim dia.