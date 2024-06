El Bici Lab impulsa un taller de construcció d’andròmines

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella i el Bici Lab han impulsat aquest any el primer Gran Premi d’Andròmines d’Andorra, que tindrà lloc el mes d’agost. Aprofitant aquest esdeveniment s’han organitzat uns tallers destinats que els joves que hi vulguin prendre part puguin preparar el seu vehicle. L’activitat va tenir lloc aquesta setmana al Rusc, de la mà d’Albert Bulbena, i ahir les andròmines que van fabricar els joves ja estaven gairebé enllestides. S’han construït sis vehicles i el responsable del taller, Albert Bulbena, va destacar que els joves han estat “molt motivats” i que la proposta és “molt gratificant per a ells”, ja que han hagut de treballar en equip, partint de la visita a la deixalleria per recollir els materials que han emprat, establir els rols i visaulitzar el que volien fer.