Treball en equip per construir andròmines

El comú d'Andorra la Vella i el Bici Lab han impulsat aquest any el primer Gran Premi d'Andròmines d'Andorra, que tindrà lloc al mes d'agost. Aprofitant aquest esdeveniment s'han organitzat uns tallers destinats a què els joves que hi vulguin prendre part puguin preparar el seu 'vehicle'.

L'activitat s'ha dut a terme al llarg d'aquesta setmana al Rusc, de la mà d'Albert Bulbena, i aquest divendres les andròmines que han fabricat una dotzena de joves ja estaven gairebé enllestits. S'han construït sis 'vehicles' i Bulbena destaca molt especialment que els joves han estat "molt motivats" i que la proposta és "molt gratificant per a ells, molt instructiu", ja que han hagut de treballar en equip, partint de la visita a la deixalleria per recollir els materials que han emprat, establir els rols dins l'equip, "muntar-se una visió" del que volien fer. A més, aquesta experiència els ha servit per "perdre la por" a les eines amb les quals han hagut de treballar aquests dies.