Un total de 25 establiments col·laboren en la segona edició del Motand

El Motand, l'esdeveniment que gira al voltant del món del motor, compta aquest any amb 25 establiments col·laboradors. La Rider 468 compta amb prop de 200 inscrits i la Road Trip de diumenge, amb una vintena.

L'esdeveniment, impulsat pel comú d'Andorra la Vella, durarà tot el cap de setmana amb la voluntat de potenciar el sector del motor a la parròquia, concretament a les avingudes comercials de Santa Coloma i Enclar. El cònsol major, Sergi González, ha destacat que des del comú s'ha destinat una partida de 40.000 euros per l'esdeveniment.

La ruta turística de Rider 468 sortirà dissabte a les 7:30h del matí i recorrerà 338 quilòmetres per carreteres andorranes i catalanes. Diumenge a les 9:30 hores del matí, serà el torn de la Road Trip, que farà un recorregut de 144 quilòmetres donant a conèixer els espais més emblemàtics del país.

Al llarg de dissabte, es podrà gaudir del simulador de Moto GP, dos Escape Room i, com un dels plats forts, a les 19:30h, l'exhibició d'acrobàcies per Narcís Roca. La jornada finalitzarà, a partir de les 20h, amb una sessió DJ amb Indi and The Bastard Son. Diumenge es tancarà la segona edició amb la celebració d'una desfilada de motos per la parròquia.