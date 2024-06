El recurs de Dolsa sobre Grifols, admès a tràmit a Estrasburg

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Enric Dolsa, conseller d’Units per Ordino, va informar ahir que el recurs sobre Grifols va ser admès a tràmit a Estrasburg el 19 de juny. Es tracta del mateix recurs que el Tribunal Superior de Justícia va rebutjar el passat novembre argumentant que el conseller de la minoria no estava legitimat per recórrer contra l’acord entre el Govern i la farmacèutica Grifols per obrir un centre de recerca a la parròquia. “Si no hi hagués hagut la plataforma del no, ja hi hauria les màquines treballant-hi. Estrasburg ens donarà la raó”, va afirmar.