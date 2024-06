Rècord d'inscrits a l'Olympus Race d'aquest cap de setmana a Canillo

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cinquena edició de l'Olympus Race Andorra que acollirà Canillo, comptarà enguany amb més de 720 corredors de 8 nacionalitats diferents i serà l'esdeveniment d'aquestes característiques amb més participants federats d'Espanya.

L’Olympus Race Andorra presenta dissabte 29 de juny una prova per a esportistes més experimentats de 14 km amb 36 obstacles i 759 metres de desnivell. Aquest mateix dia també es disputarà l’Atenea Open de 8 km amb 27 obstacles i 416 metres de desnivell. A la tarda tindrà lloc la Hercules Family Kids, una cursa de 3 km amb 17 obstacles per gaudir en família. L'organització ha destacat la participació de més de 110 infants. De cara a diumenge 30 de juny, el programa inclou la prova ‘Ninja’ en la qual cal superar 10 obstacles en 100 metres amb el menor temps possible.

Les curses es desenvoluparan en diferents emplaçaments de la parròquia i, si la meteorologia ho permet, els participants travesseran el Pont Tibetà de la Vall del Riu.