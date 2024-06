Les famílies dels edificis de Santa Coloma ja tenen lloc on viure

El comú d'Andorra la Vella havia anunciat que el 30 de juny era la data límit per fer-se càrrec del cost del reallotjament de les famílies desallotjades dels pisos que van patir esquerdes a l'avinguda Santa Coloma. Quan el termini arriba a la seva fi el cònsol major, Sergi González, ha destacat que les quatre famílies que quedaven per reallotjar ja han estat reallotjades i, per tant, "dilluns no hi ha d'haver cap problema". D'aquesta manera, el mandatari comunal ha volgut agrair la feina "minuciosa i quirúrgica" que ha dut a terme el departament de Social per acompanyar cadascuna de les famílies afectades i ha destacat que ja està tot "ben solucionat".

D'aquesta manera, el cònsol ha remarcat que després del suport que s'ha fet des del comú a aquestes famílies, "tothom està assabentat" de quina és la situació i tots han estat reallotjats amb familiars, en altres indrets i fins i tot en hotels en què havien estat ubicats des que van haver de marxar de casa.