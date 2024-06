Construir pisos sense plaça de pàrquing costarà 25.000 euros

Els propietaris de noves edificacions que no puguin proveir d’aparcament hauran de pagar una contribució econòmica compensatòria de 25.000 euros per plaça. El ple del consell va aprovar ahir revisar a l’alça l’import de la contribució, fins ara de 7.000 euros. El motiu de l’increment és que “feia molts anys que no s’havia actualitzat” i el preu actual ja no s’ajusta al valor d’una plaça de zona blava a la parròquia, segons va explicar el cònsol major, Jordi Alcobé, durant la sessió.

Tant la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme com el reglament de construcció, així com la normativa urbanística comunal, estableixen que els edificis han de disposar d’un mínim de places d’aparcament, determinats en funció de factors com l’ús i la dimensió de l’immoble. Un dels problemes de la norma és la impossibilitat d’aplicar-la al nucli antic dels centres urbans. En alguns punts del centre històric de Canillo, va destacar Alcobé, ni tan sols hi ha accés rodat perquè els carrers són massa estrets. És per aquesta raó que la normativa preveu que, en cas que no sigui possible proveir d’aparcament de cap manera, el propietari pugui compensar-ho amb una contribució econòmica.

L’objectiu de la regulació és que, si els propietaris no poden construir les places, els diners recaptats serveixin al comú per crear pàrquings o altres espais d’estacionament de pagament, com ara zones blaves o de càrrega i descàrrega.

D’altra banda, durant la sessió Alcobé va informar que el comú ha licitat les obres de construcció del carrer Regí de Soldeu. Els treballs tindran un cost estimat d’1.250.000 euros, començaran cap al setembre i tindran una durada aproximada d’un any. El carrer facilitarà la circulació entre la carretera general i l’aparcament del Regí.

El comú també treu a concurs les obres per a la rehabilitació de Cal Federico, un antic edifici al centre històric de Canillo que va disposar del primer molí de farina elèctric d’Andorra. El projecte, iniciat en l’anterior mandat amb l’adquisició de l’immoble catalogat com a bé de protecció, avança en una segona etapa amb la reforma integral en la qual es restauraran la coberta, la façana, el paviment, els murs de pedra, l’antic molí, la modificació del forjat i la incorporació de l’electricitat i la calefacció. El procediment de restauració que se seguirà serà el mètode tradicional. La direcció de l’obra està adjudicada a un arquitecte del país i el comú va aprovar ahir la licitació dels treballs que, un cop adjudicats, tindran una durada aproximada de dos mesos. L’edifici tindrà ús de botiga de productes autòctons, agrícoles i artesanals de la parròquia. L’espai obrira al final d’any.