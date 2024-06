Tret de sortida aquest dijous a l'exposició fotogràfica a l'aire lliure a Sant Julià de Lòria, en commemoració del 20è aniversari de la inscripció de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni mundial de la Unesco. Aquesta mostra, a càrrec dels fotògrafs Jaume Riba i Àlex Tena, consta d'una seixantena de fotografies que "pretenen mostrar la bellesa i el ric patrimoni natural i cultural", ha explicat Susanna Simón, directora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en el marc de la presentació.

L'exposició estarà disponible per al públic fins al 30 d'agost. A més, s'han programat tres visites guiades, una cada mes. Les fotografies es podran trobar en diferents punts del nucli urbà lauredià, com ara la plaça de la Germandat i la plaça Sant Roc.

El cònsol major, Cerni Cairat, ha destacat la importància d'aquestes fotografies, ja que "demostren la grandiositat" de la vall, així com "el tresor que s'ha de preservar per a futures generacions". En aquest sentit, ha fet una crida a la ciutadania per "continuar cuidant i donant a conèixer" aquest territori.

Finalment, el fotògraf Àlex Tena ha iniciat el seu discurs ressaltant que "la vall del Madriu no s'acaba mai" i ha expressat el seu orgull "d'haver format part d'aquesta aventura". Per la seva banda, Jaume Riba ha subratllat que la vall "no només inclou la part d'Escaldes, sinó que també hi ha una part molt interessant" que abasta gran part del país.