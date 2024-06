Tram final de les obres del projecte Caldes

Els operaris van començar a instal·lar ahir al matí l’escultura monumental del projecte Caldes a la placeta del Madriu. Es tracta de l’escultura principal de la instal·lació artística de Javier Balmaseda. Ara caldrà connectar-la a la xarxa elèctrica i fixar-hi les aixetes i banyeres perquè pugui rajar-ne l’aigua termal, segons van confirmar al Diari fonts del comú d’Escaldes-Engordany.

Paral·lelament, la corporació treballa en la reforma de la font termal del Roc del Metge. Els operaris també estan anivellant la placeta del Madriu i el tram de l’avinguda Pont de la Tosca que comença a l’Hotel Carlemany i acaba just després de la font. Per poder fer aquestes obres, s’ha tallat el carril de baixada de l’avinguda i es dona pas alternatiu als vehicles.

Treballs d’anivellament de l’avinguda del pont de la Tosca.Fernando Galindo

Un cop hagi estat enllestit aquest costat de la carretera, es començarà a treballar en l’altre. En aquest cas també es donarà pas alternatiu a fi de no tallar del tot en cap moment la circulació i no interferir, per tant, en la mobilitat.

PONT DE LA TOSCA

Alhora, pels volts de la setmana que ve també es posaran en marxa les obres per millorar i embellir l’entorn del pont de la Tosca. Les previsions són que bona part del projecte estigui ja enllestit a l’estiu i que els darrers detalls puguin estar acabats cap al setembre. La rehabilitació del pont, construït el 1820 i situat a la desembocadura del Madriu al Valira d’Orient, va culminar el desembre de l’any passat. La intervenció va allargar-se tres mesos i va estar precedida per la rehabilitació del pont d’Engordany.

El projecte Caldes té l’objectiu de revalorar la part històrica de la parròquia fent un homenatge a l’aigua termal, motor de la primera indústria hotelera del país. I juntament amb la remodelació de l’Espai Caldes, la construcció i embelliment de l’aparcament i la plaça de l’Església i la transformació del darrer tram de l’avinguda Carlemany en una zona per a vianants, ha de contribuir a revitalitzar tota la part alta d’Escaldes-Engordany i retornar-li el protagonisme que va tenir fa anys.

El que sens dubte és una de les inversions més ambicioses del consolat de Rosa Gili ha costat uns cinc milions.