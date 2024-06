Els Amics de les Arts tanquen el cartell de la festa major de Sant Julià

detail.info.publicated Redacció Sant Julià de Lôria detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La banda barcelonina Els Amics de les Arts completarà el cartell musical de la festa major de Sant Julià de Lòria, que aquest any comptarà amb un total de tres concerts, un d’ells ofert pels vallencs Figa Flawas. Així ho va anunciar ahir la cap del servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, que va detallar que el carismàtic trio –format per Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret– brindarà una actuació per al públic familiar el dilluns 29 de juliol a les vuit del vespre. El concert servirà per repassar grans èxits (com ara Jean Luc, Ja no ens passa, Louisiana i els camps de cotó) i presentar el seu nou disc Les paraules que triem no dir. “Hem detectat que després de la pandèmia molta gent té la necessitat de gaudir de les tardes. Per això creiem necessari portar música de qualitat als més petits, que més tard no podran estar a la plaça de la Germandat”, assenyalava ahir Rogé. “És molt important pedagògicament ajudar els nens a descobrir artistes que no toquin exclusivament per al públic infantil. És fonamental que els comuns promoguem aquest tipus de programacions”, va afegir la consellera de Cultura de Sant Julià, Teresa Areny. Aquest any, la festa major tindrà lloc entre els dies 26 i 30 de juliol i comptarà amb un pressupost de 210.000 euros.