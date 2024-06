Dolsa anuncia que el recurs sobre Grifols ha estat admès a tràmit a Estrasburg

detail.info.publicated Agències Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller d'Units per Ordino, Enric Dolsa, ha informat aquest dijous, durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú, que el recurs sobre Grifols ja ha estat admès a tràmit a Estrasburg. Concretament, el passat 19 de juny. Es tracta del mateix recurs que el Tribunal Superior de Justícia va rebutjar el passat novembre, argumentant que el conseller de la minoria no estava legitimat per recórrer contra l'acord entre el Govern i la farmacèutica Grifols per obrir un centre de recerca a la parròquia. "Si no hi hagués hagut la plataforma del 'no', ja hi hauria les màquines treballant-hi. Estrasburg ens donarà la raó" ha afirmat, Dolsa. En aquest sentit, el conseller de l'oposició també ha informat que aquest dijous s'ha presentat a tràmit al Tribunal Constitucional el recurs d'impugnació de les eleccions comunals. "A partir d'aquí, farà el seu curs i, si el desestimen, també el portarem a Estrasburg" ha avançat, Dolsa, afegint que "m'agradaria que quedés clar que nosaltres no fem un recurs per desprestigiar ningú. Nosaltres fem un recurs perquè estem convençuts que els resultats que citen no reflecteixen la realitat".

D'altra banda, davant una pregunta formulada per la premsa sobre l'estat de l'estudi sobre l'aprofitament de la biomassa encarregat pels comuns, el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha anunciat que la màquina encarregada de fer aquests treballs ja està disponible. "Tots els comuns estem d'acord en donar més importància a la gestió forestal. Per a nosaltres, no és una despesa, sinó una inversió" ha afegit, Betriu, tot recordant que l'objectiu final del projecte és aconseguir un aprofitament del 100% de la biomassa. "En aquests moments, les calories del CEO provenen un 90% de la biomassa de la parròquia d'Ordino. Crec que aquest és l'interès que hauríem de tenir en general als comuns" ha destacat. Amb relació a aquesta qüestió, Betriu ha assegurat que es farà un estudi.

Durant la sessió del consell, també s'ha aprovat el concurs nacional per la remodelació de la zona de relaxació del CEO que, tal com ha detallat la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, està pressupostat amb 500.000 euros i s'ha previst que els treballs s'iniciïn el 7 d'octubre i durin sis mesos. "Es duplicaran els metres quadrats actuals i s'instal·laran diversos equipaments com una sauna, un jacuzzi, dues dutxes, un espai de relaxació, una font de gel i una piscina d'aigua freda" ha explicat, la mandatària comunal.

En el marc del consell de comú, la consellera de la minoria, Jordina Bringué, ha proposat un homenatge a la corredora de la FAM, Ariadna Fenés, pels bons resultats que està obtenint. "El comú hauria de fer-li un reconeixement. Ja sigui per la seva valentia i perquè és d'Ordino i un exemple per als joves d'Andorra" ha assenyala,t la consellera de l'oposició, qui ha proposat que se li doni un estripagec. Davant d'aquest suggeriment, Coma ha recordat que la corporació ja li està oferint una subvenció anual pel seu entrenament i ha recollit la proposta, tot assegurant que el comú l'estudiarà de cara al final de la temporada de l'atleta.