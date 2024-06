Canillo posa un mosso a disposició dels agricultors i ramaders

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo posarà un servei de mossos a disposició dels agricultors i ramaders de la parròquia. El servei permetrà donar un cop de mà als propietaris de les explotacions, la majoria unipersonals, en urgències no planificades. El servei tindrà un preu de 15 euros per hora de treball i començarà a oferir-se aquest estiu. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha recordat que es tracta d'una mesura pionera a Andorra, però no a l'Arieja, on una quarantena de professionals amb aquest perfil donen suport als professionals del sector.