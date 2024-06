L'Encamp en clau de llum estrena nou format

L''Encamp en clau de llum', que tindrà lloc el pròxim dijous 4 de juliol, a partir de les 22 h al parc de l'Ossa, compta amb tres espectacles que es desenvoluparan de manera contínua, sense pauses.

Enguany, el cartell estarà format per la representació 'Orgànic', amb l'Esbart Sant Romà i que començarà a les 22 hores; posteriorment hi haurà l'espectacle '+' (suma), de Sound de secà a les 22.15; i finalment l'obra 'Opia', de Marcel Fabregat a les 23.10 aproximadament.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha explicat que l''Encamp en clau de llum' d'enguany es presenta "com una proposta renovadíssima i que serà l'encarregada d'inaugurar la programació de l'estiu". Sans ha remarcat que des del departament s'ha creat "una experiència cultural única, no només pel contingut, sinó també pel lloc on s'ha programat, que és als jardins i la llacuna del nou parc de l'Ossa, sent així tot un viatge pels sentits per al públic assistent". Finalment, el conseller ha fet incís en què la suma dels tres espectacles, la barreja de música, dansa i llum, juntament amb l'espai en el qual es desenvoluparà farà que sigui "un esdeveniment màgic".