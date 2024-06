Caldea dobla el benefici i creix en clientela

Segons la memòria anual del 2023, el primer trimestre del 2024 ha estat marcat per un important creixement de les vendes. Del gener al març, Caldea ha facturat prop de 7,8 milions d’euros, el 15,4% més que el mateix període de l’any anterior. Això ha estat gràcies al fet que el centre termal ha rebut prop de 150.000 clients, 10.500 més que l’any anterior, i ha elevat el tiquet mitjà de les entrades el 8%. L’augment del nombre de socis del club, on encara penja el cartell de complet, també hi ha ajudat.

Les perspectives de Caldea per a la resta de l’any són optimistes, però també conservadores. La tendència positiva del sector es manté, assenyala la memòria, gràcies a la recuperació del poder adquisitiu a Europa. Tot i això, el fràgil panorama macroeconòmic podria limitar el creixement del turisme.

Caldea va tancar el 2023 amb un creixement de vendes del 12% respecte del 2022. La clau de l’increment de la xifra de negoci va ser, d’una banda, l’augment del nombre de clients. El centre termal va rebre més de 400.000 visitants, uns 20.000 més que l’any passat. De l’altra, la millora del tiquet mitjà de les entrades en el 6% també ha impulsat a l’alça els ingressos.

Entre els altres factors que van contribuir a aquesta facturació, destaca el creixement del 10% dels serveis complementaris, és a dir, els tractaments i la restauració. La demanda de serveis per parts dels socis del club també va augmentar.

Inversions de 30 milions en quatre anys

Caldea invertirà 30 milions d’euros en els propers quatre anys per esdevenir un dels ressorts termals més importants del sud d’Europa. La gran llacuna central serà la icona principal d’aquesta transformació. Actualment en obres, obrirà a l’agost. Serà més moderna, amb revestiments i paviments blancs que transmetran simplicitat, proximitat i elegància, espais enjardinats i un cel estrellat que s’il·luminarà a la nit.



Des del punt de vista econòmic, les inversions es traduiran en més ingressos. El director general de Caldea, Miguel Pedregal, va explicar ahir al migdia, en la presentació de la nova etapa del centre d’oci termal, que l’objectiu financer de l’operació és incrementar l’ebitda actual –és a dir, els beneficis abans de descomptar-hi els impostos i les amortitzacions– fins a 9 milions d’euros el 2028. Pel que fa a la facturació, Pedregal espera que s’assoleixi la xifra de 30 milions d’euros el 2030.



Una altra de les inversions més destacades de Caldea previstes per als propers anys és la construcció de l’hotel a la torre. Tindrà la categoria de quatre estrelles superior i disposarà d’entre 40 i 50 habitacions. Si es compleix el calendari, s’inaugurarà el 2026. “La transformació de Caldea en un resort és un camí natural en l’evolució dels spas i respon a la insistent demanda dels nostres clients per poder-se allotjar al mateix edifici”, va afirmar el director general. Per la seva part, la presidenta del consell d’administració de Caldea i cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va apuntar: “No ha de suposar un problema a la resta d’hotels, sinó al contrari. Crec que és un públic objectiu diferent.”



Les inversions no acabaran aquí. Cap al setembre d’aquest any es refarà la coberta de la torre, mentre que a la primavera del 2025 es remodelarà la zona exterior i l’espai Orígens, així com tots els espais comuns. També es construirà un nou accés al complex a través d’un pont sobre el riu Valira, amb què es vol obrir l’edifici a la parròquia. Tot plegat, va concloure Pedregal, farà de Caldea un “referent internacional del món del benestar”, amb una oferta capaç de trencar l’estacionalitat i atraure més visitants en els mesos de temporada baixa.



La remodelació de les instal·lacions serà un dels pilars de la nova etapa de Caldea. L’altre serà el canvi d’imatge corporativa. El nou logotip manté la forma circular, però és més flexible per simbolitzar la fluïdesa d’una experiència de benestar que s’adapta a tots els usuaris. També s’ha reformulat l’estratègia de marca.