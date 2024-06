Un total de 14 establiments participen en el FesTAPA

Un total de catorze establiments encampadans, cinc més que l’any passat, van participar ahir en la segona edició del FesTAPA en el marc de la Festa del Poble d’Encamp.

Una activitat que va començar a l’aparcament de Sant Miquel a les quatre de la tarda i que, com l’any passat, va consistir en una competició gastronòmica en què cada establiment va presentar la seva millor tapa per optar al premi del concurs, que va decidir-se per votació popular dels assistents. “En fem una valoració molt positiva. La varietat gastronòmica que estem oferint és de molt bona qualitat i permet als visitants conèixer tots els establiments que es troben aquí presents al FesTAPA”, va assenyalar el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú Encamp, Nino Marot.