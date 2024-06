Més de 22.000 sancions en quatre mesos

Els serveis de circulació dels comuns han imposat fins a 21.834 sancions durant els primers quatre mesos del 2024. Segons les dades facilitades per les corporacions, Andorra la Vella, amb 6.188, ha estat la parròquia que més sancions ha imposat entre els mesos de gener i abril, de les quals 1.309 han estat relacionades amb aparcaments indeguts en zona blava i les 4.879 restants en zona verda.

Tot seguit es troben les parròquies d’Encamp (5.006 sancions); Canillo, amb 1.453 sancions que han representat el pagament de 41.872,1 euros; Escaldes-Engordany (3.036 sancions que s’han traduït en 121.396,75 euros); la Massana (2.317 sancions); Sant Julià de Lòria (2.161, de les quals només s’han cobrat 948 per un import de 25.891,31 euros), i Ordino (1.673, de les quals 1.281 han estat infraccions lleus, 375 greus i 16 molt greus).

Tot i l’elevat nombre de multes imposades durant els primers quatre mesos de l’any, les dades encara són més elevades si s’analitzen les sancions registrades al llarg de tot el 2023. Així, els serveis de circulació van arribar a posar fins a 91.418 multes al llarg de l’any passat, una xifra que supera notablement el nombre de població actual del Principat (86.280).

Novament, la capital ha estat la parròquia on se’n va posar més, arribant fins a les 36.795 sancions (20.637 relatives a parquímetres i 16.158 de circulació) i 19.030 avisos. Encamp va col·locar-se en segona posició (16.566), seguida de les parròquies d’Escaldes-Engordany (8.661, 396.671,26 euros), Canillo (8.879), la Massana (8.173), Sant Julià de Lòria (7.267, de les quals 3.455 han estat cobrades per un import de 71.305,32 euros) i Ordino (5.077, de les quals 4.449 van ser infraccions lleus, 616 greus i 12 molt greus).

Les sancions de circulació representen una part menor, però no per això menys important, dels pressupostos d’ingressos dels comuns. Entre sancions de circulació (625.000 euros) i de zona horària (380.000) el comú d’Andorra la Vella, per posar un exemple, preveu uns ingressos d’1.005.000 euros. I això sense incloure-hi sancions per altres conceptes.