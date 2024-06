Els restaurants d’Arinsal se sumen al Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa

El poble d’Arinsal serà el punt neuràlgic de la segona edició del Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa. A banda de la programació pròpia de l’esdeveniment, els restaurants del poble s’han sumat a la iniciativa, preparant menús, postres o còctels especials.

L’acte central del festival serà l’apagada de llums d’Arinsal, a les 23 h, per permetre una observació òptima del cel, ja sigui a ull nu o participant a les observacions amb telescopis instal·lats a l’aparcament del Surf. També hi haurà una ruta per les constel·lacions i la seva mitologia a la zona esportiva. Per poder-hi participar es pot adquirir la polsera solidària, que té un cost d’1 €, a visitlamassana.ad.

El festival donarà el tret de sortida divendres, 28 de juny, amb una observació familiar i una sortida de fotografia nocturna. Cal remarcar que per participar a les diferents propostes és indispensable disposar de la polsera i que ja hi ha algunes activitats amb les entrades exhaurides.

El matí de dissabte es dedicarà a les conferències científiques per descobrir la bellesa de l’univers i submergir-nos en el sistema solar. Aniran a càrrec de l’astrofotògraf i divulgador astronòmic, Aleix Roig, la directora de la Fundació Starlight, Antonia Varela, i l’enginyer aeronàutic i investigador, Miquel Sureda.

Al migdia es farà una observació solar, a la plaça, amb aperitiu i actuació d’Ishtar Ruíz. També hi haurà tallers infantils, tant al matí com a la tarda.