La Casa de la Muntanya d’Ordino, model de gestió turística per a altres pobles

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ordino donarà a conèixer el model de la Casa de la Muntanya a la resta de pobles que integren la xarxa Best Tourism Villages dins el programa Sharing Good Practices. La presentació del model tindrà lloc el 2 de juliol en una trobada amb la resta de municipis integrants. La parròquia ha estat escollida pel jurat dels BTV després de considerar el centre d’interpretació ordinenc un element “rellevant i singular”.

Enric Martínez, director de Pas Grau Internacional, explica que “l’aprenentatge entre pobles amb característiques similars és una eina eficient per proporcionar coneixements pràctics”. Martínez i la conselleria de Turisme i Dinamització de la parròquia han liderat el projecte. Best Tourism Villages és una xarxa mundial que aposta per la promoció turística des de la cultura, el patrimoni i la protecció de la biodiversitat.