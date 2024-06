A Ritme d'Estiu torna a Sant Julià

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comu de Sant Julià ha anunciat que a partir del 27 de juny torna el cicle A Ritme d'Estiu, amb activitats culturals, esportives, turístiques i lúdiques per a totes les edats. El cicle començarà amb una exposició de carrer titulada: "Laurèdia, un patrimoni natural de la Unesco". Es tracta d'una visita guiada per commemorar els 20 anys de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni de la Humanitat.

El comu ha encarregat l'espectacle Eteri al músic Kic Barroc i a la ballarina Emma Riba. L'espectacle és una peça de dansa contemporània amb música en directe, i es podrà veure, a les 20 hores, al davant de la Casa Comuna l'onze de juliol i a la placeta del Mallador el cinc de setembre .

La resta d'activiats començaran el primer de juliol amb un taller de pintura mural i una sessió de fitness per a la gent gran i també comptaran amb sessions de zumba, contacontes i el concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que tindrà lloc a l'església parroquial. Aquest any porta com a títol Adònia i és un recital de música italiana del segle XVI.