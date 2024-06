Quatre famílies de l’edifici esquerdat busquen pis

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Falten sis dies perquè el comú d’Andorra la Vella deixi d’assumir els costos del reallotjament dels veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma i encara hi ha quatre famílies que encara no han trobat un lloc on viure. Segons va explicar ahir al Diari la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, “dimarts una tècnica del comú s’hi tornarà a posar en contacte per veure si aquests dies han pogut trobar una solució”.

Nazzaro va assegurar que les converses es mantindran fins a l’últim moment. Quines alternatives hi ha a l’abast d’aquests veïns? “Les mateixes que han tingut la resta. Allotjar-se a casa de familiars o coneguts, en aparthotels, hotels i pensions, o bé buscar un pis de lloguer. Algunes famílies, per exemple, s’han quedat a l’hotel Cérvol [situat a la mateixa avinguda Santa Coloma]”, va detallar la consellera.

Les obres de rehabilitació de l’edifici del número 28 estan en marxa. La previsió del comú és que s’allarguin fins al setembre o l’octubre. “Si tot va bé i les obres compleixen els terminis, abans de l’hivern els veïns estaran ja a punt de tornar a casa. Esperem que així sigui”, va apuntar Nazzaro. Els treballs van començar fa prop d’un mes.

A l’abril el comú va anunciar als veïns del número 28 que el 30 de juny deixaria de pagar-los l’allotjament. Fins ara algunes de les famílies han viscut en pisos de l’edifici Jovial, propietat del comú i destinat a l’emancipació juvenil.

Els residents en aquest immoble van ser-ne desallotjats per primera vegada el 16 de febrer del 2023. El maig del 2022 tècnics del comú hi havien detectat esquerdes, que amb el temps s’havien eixamplat. Era urgent fer-hi obres per consolidar-ne els fonaments. Els treballs, finançats per la corporació, van allargar-se un parell de setmanes i, en acabar, els veïns van poder tornar a casa. Els maldecaps no es van acabar aquí. Les esquerdes no van tancar-se. Les que ja hi havia van fer-se encara més grosses i se’n van obrir de noves.

El comú va tornar a desallotjar els veïns quinze dies després. El 30 d’agost al vespre 68 persones –entre els quals cal comptar els residents al número 30, la majoria treballadors temporers– van haver de plegar les seves pertinences i anar-se’n de nou de casa.

La corporació va posar aleshores dues condicions per al retorn dels inquilins a l’edifici. Tal com recomanaven els tècnics, en primer lloc calia fer un estudi d’enginyeria dels dos immobles. I, si l’informe ho considerava necessari, la propietat havia de rehabilitar-los. Al setembre el comú va tornar a encarregar treballs de consolidació del subsol i els fonaments dels dos edificis.

Ja fa deu mesos que els veïns del número 28 van haver de marxar de casa. Des de llavors el comú ha pagat l’allotjament a gairebé totes les famílies que s’hi allotjaven –la resta van trobar una solució pel seu compte– i ha fet un seguiment cas per cas de la situació de cadascuna.