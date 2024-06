La primera bèstia de foc

La primera bèstia d’Andorra que traurà foc per la boca està a punt de néixer. La criatura, el Llop de la Senyoreta, s’ha gestat en els darrers mesos al taller de Roger Mas, i d’aquí a poc més d’un mes, per la festa major de Sant Julià de Lòria, sortirà a ballar i a escopir flames.

Procés de confecció del Llop de la Senyoreta.Comú de Sant Juliìa de Lòria

La idea del monstre –“entre agressiu i còmic”, apunta Mas– va sorgir d’una conversa entre el seu pare, el també artista Sergi Mas, i un dels impulsors més destacats de la cultura popular a la parròquia, Joan Junyent. La figura acompanyaria els gegants de Sant Julià, la Dama Blanca i el Rei Moro, en el ball 40è aniversari.

“Ha estat un repte per a mi perquè no soc escultor” Roger Mas, artista

Mas –el pare– va fer un dibuix en color de la bèstia. En el disseny de l’escultura, Mas –el fill– ha procurat ser com més fidel millor a l’esbós original. Els treballs estan a la fase final. Ahir, de fet, va traslladar el cap del Llop de la Senyoreta del taller a l’Escola d’Art, on un grup de voluntàries encapçalades per la modista i professora de tall i confecció del centre, Carme Rovira, estan a punt d’acabar el guarniment de la carcassa, fet de pedaços de tela ignífuga. “Sort en tenim, dels voluntaris! Qui em coneix sap que m’agraden molt les tradicions i que al llarg de la meva carrera professional m’he implicat en el que es fa al territori”, va explicar Rovira.

El cap del Llop de la Senyoreta s’ha confeccionat amb fibra de vidre, reixa de galliner i alumini. “Ha estat tot un repte per a mi perquè no soc escultor”, va confessar Mas. Tot i que el procés de creació de la bèstia ha estat una feina solitària al taller, Mas destaca que ha rebut l’ajuda desinteressada de molta gent del poble sempre que ho ha necessitat. El Llop és fill, també, de tots els lauredians.

El cap està gairebé enllestit. Només cal pintar-lo dels colors originals: tons ocres, marrons i taronges. En acabat s’inserirà a la carcassa, ja acabada. La figura, tot i les seves dimensions, serà fàcil de portar. Mas va explicar que els materials són lleugers per poder bellugar-lo sense dificultats quan surti al carrer. L’escultura farà 2,5 metres de llargada, 1,5 d’amplada i, quan aixequi el cap, quatre metres d’alçada.

LA LLEGENDA

La rondalla popular laurediana –com és habitual en aquests casos, no n’hi ha una única versió– explica que el Llop de la Senyoreta és en realitat un tirà a qui la Dama Blanca d’Auvinyà, protectora dels lauredians, transforma en cànid. El Llop de la Senyoreta, per tant, completa la parella de gegants de la Dama Blanca i el Rei Moro.

El comú celebra el projecte, ja que considera que consolida Sant Julià com un referent de la cultura al país. “Estem meravellats amb l’equip, que ha dedicat moltes hores perquè el Llop sigui una realitat”, va afirmar la cap d’Activitats Culturals de la corporació, Laura Rogé.