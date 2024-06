El Crash Car torna a coronar-se com el rei de la Festa del Poble d'Encamp

detail.info.publicated Agències Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Impactes temeraris i crits afogats. L'aparcament de Prada de Moles ha tornat a convertir-se aquesta revetlla de Sant Joan a la tarda en l'escenari de l'activitat amb més expectació de la Festa del poble d'Encamp: el Crash Car. I és que 2.000 persones de totes les edats -amb una predominança important de públic de la mateixa parròquia- han arribat amb molt de marge de temps abans de les 16 hores per a trobar el millor lloc i seguir en directe -ja sigui asseguts des de l'herba del mateix pàrquing o des de la llotja en el qual s'han transformat Passatge Antic Camí d'Escaldes i de l'avinguda de la Bartra- d'aquest espectacle que consisteix, ni més ni menys, que en una versió a mida real dels clàssics autos de xoc. Una prova de resistència amb certa dosi d'imprudència on els conductors, que s'han equipat amb cascos per evitar situacions de perill i han 'tunejat' el seu cotxe per a l'ocasió -fins i tot, algun traient fum amb vocació de locomotora- han competit els uns contra els altres per a mantenir el seu vehicle en circulació durant més estona.

Els vehicles tunejats han lluitat per ser el més resistent al Crash CarAgències

Ara bé, la festa no s'ha limitat al Crash Car. De fet, els més petits han participat paral·lelament a la Festa de l'Escuma, que s'ha celebrat al mateix moment al passeig de l'Alguer. A més, la programació de la Festa del Poble d'aquest diumenge inclou la cantada d'havaneres a càrrec de Sons d'Alta Mar a la plaça dels Aríndols i el partit de futbol 7 de solters i solteres versus casats i casades. Per als padrins hi ha ball de tarda a les 19.30 hores amb Euphoria Trio, que també tindrà lloc a la plaça dels Arínsols.

Els actes de la revetlla de Sant Joan comencen a partir de les 22 hores a l'aparcament del Prat d'Areny amb l'espectacle Luzia i després es farà l'encesa de la foguera i repartiment de coca. I a les 23 hores el gran concert de Sant Joan amb Catarres i Despistaos a l'aparcament de Sant Miquel. A les 2.30 hores començarà la discomòbil amb DJ Moncho al mateix indret i una hora més tard serà el torn de Danny BPM.