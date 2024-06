detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Encamp de Gresca, protagonitzat per l’Esbart Sant Romà, va inaugurar oficialment ahir a la plaça dels Arínsols la Festa del Poble d’Encamp. La ballada tradicional, un dels actes més representatius de la festa, va comptar amb l’assistència de diverses autoritats, tant comunals com nacionals, així com de centenars de veïns del poble.