Ultims treballs del gegant del Llop de la Senyoreta

Els treballs del gegant del Llop de la Senyoreta entren en la fase final per poder-lo estrenar per la festa major laurediana. El comú de Sant Julià ha informat avui que el cap del bestiari que ha estat fent l'artista Roger Mas al seu taller ha estat traslladat avui a l'Escola d'Art on un grup de voluntàries encapçalades per la modista i professora del centre, Carme Rovira, estan acabant de fer el guarniment de la carcassa amb tela ignífuga, ja que està previst que el Llop expulsi espurnes per la boca.

El següent pas és inserir el Llop en el conjunt de l’estructura que també té els treballs per vestir-lo enormement avançats, indica el comú. I detalla que la testa del bestiari està feta de fibra de vidre, reixa de galliner i alumini perquè tal i com ha dit Roger Mas "ha de ser lleuger per poder-lo transportar a l’hora de sortir al carrer". Al cap només li falten els treballs de pintura amb els colors més semblants als de les teles que cobriran el cos.

Carme Rovira s'ha mostrat satisfeta per entrar en la fase final de la creació, tot i que admet que s’ha fet un esforç titànic per les hores de dedicació que ella i d’altres persones han emprat, destaca el comú. I la cap d’activitats culturals, Laura Rogé, ha manifestat que "estem meravellats amb el projecte i amb l’equip que ha dedicat moltes hores perquè el Llop sigui una realitat". Rogé ha ressaltat que per a Sant Julià "és molt important ser la parròquia que encapçalarà el fet de tenir un bestiari que expulsi foc per la boca i que estigui tant vinculat a la Llegenda de la Dama Blanca i el Rei Moro".

La història

El comú recorda que la Llegenda explica que el Rei Moro es va portar malament i la Dama Blanca el va convertir en un llop i el Llop de la Senyoreta neix a partir de la idea de l’artista Sergi Mas de complementar la parella de gegants de la Dama Blanca i el Rei Moro -que ell mateix havia dissenyat en el seu dia- amb la incorporació del tercer personatge de la llegenda.

Els gegants Dama Blanca i Rei Moro van per fer la seva primera ballada en públic el 1983 i quaranta anys després es vol complementar la parella de gegants de Sant Julià amb la incorporació del tercer personatge de la llegenda: el Llop de la Senyoreta. L'objectiu és que sigui un nou signe d’identitat lauredià ja que el llop, així com la Dama Blanca i el Rei Moro, pertanyen a l’imaginari i al patrimoni immaterial de la parròquia de Sant Julià Lòria, recalca el comú.