Un parc de l’Ossa de vuit milions d’euros

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El dia més esperat per a la parròquia encampadana va arribar ahir i, com un regal, va venir embolicat amb un embolcall farcit d’activitats d’àmbit cultural. La inauguració del tan desitjat parc de l’Ossa d’Encamp va tenir lloc ahir a la tarda sota l’atenta mirada de la gran afluència de veïns que no es van voler perdre l’obertura. A més de la delegació comunal, encapçalada per la cònsol major, Laura Mas, també va haver-hi part de la representació nacional, que es va traduir en la presència del síndic general, Carles Ensenyat, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el ministre de Finances, Ramon Lladós. “És un dia molt important per a tota la ciutadania. A més, com podeu veure, hi ha molta expectació, el parc està ple”, va destacar la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, en el seu discurs davant els particulars i els mitjans de comunicació. Mas va posar èmfasi en el preu del projecte, que ha tingut un cost total de vuit milions d’euros, ja que considera que “els ciutadans han de conèixer els projectes, no tan sols votar-los, sinó també saber què han costat”.