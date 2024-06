La ballada de l'Esbart Sant Romà enceta la festa del poble d'Encamp

L'Encamp de Gresca protagonitzat per l'Esbart Sant Romà ha inaugurat oficialment la festa del poble d'Encamp 2024. La ballada s'ha celebrat aquest dissabte a la plaça dels Arínsols després dels primers actes que es van fer anit. La ballada tradicional, un dels actes més representatius de la festa, ha comptat amb l'assistència de diverses autoritats com els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavi Fernández, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre de Turisme i Cormerç, Jordi Torres. "Avui, com he pogut comprovar, hem vist moltíssima gent. Crec que la gent té ganes de festa", ha apuntat el conseller d'Encamp, Joan Sans. "És la primera festa grossa de l'estiu del país i estem molt il·lusionats", ha afegit.