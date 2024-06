El Parc de l'Ossa ha costat vuit milions d'euros

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La inauguració del Parc de l'Ossa d'Encamp ha tingut lloc aquest divendres amb la presència de tota la corporació encampadana i altres representants, com el síndic general, Carles Ensenyat, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres i el ministre de Finances, Ramon Lladós. "És un dia molt important per a tota la ciutadania. A més, com podeu veure, hi ha molta expectació; el parc està ple", ha destacat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, en el seu discurs als mitjans de comunicació. Mas ha posat èmfasi en el preu del projecte, que ha tingut un cost total de vuit milions d'euros, ja que considera que "els ciutadans han de conèixer els projectes, no només votar-los, sinó també saber què han costat".

La cònsol major ha explicat que el projecte del parc "va més enllà", ja que oferirà altres serveis com l'àrea de joventut, la zona per a gent gran, i el Llaç al bloc de tres edificis, l'aparcament, el vial soterrat, els espais verds i la llacuna. Concretament, la reubicació de l'àrea de joventut i del Llaç, que anteriorment estaven ubicades en l'escola bressol, "eren molt petites i no tenien tanta llum", segons ha assenyalat Mas. Per tant, "els infants ho gaudiran; aquesta és l'essència d'aquest parc".

El comú ha organitzat tot un seguit d'activitats des de l'àmbit cultural fins a l'esportiu, que inclouen un taller de pintura, un berenar per a tots els infants, un taller d'escalada, activitats de monopatí, un joc de pistes, un concert de música en directe i, el plat fort, un globus aerostàtic.