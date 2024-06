La Massana fixa un topall a la construcció de 22.548 metres quadrats per any

El consell de comú de la Massana ha aprovat avui al matí fixar un topall a la construcció. El màxim de metres quadrats autoritzables cada any serà de 22.548 metres quadrats. La xifra equival a la mitjana de la superfície construïda entre el 2000 i el 2022. La mesura començarà a aplicar-se un cop el decret es publiqui al BOPA. Si es tenen en compte els metres quadrats ja autoritzats des de l'1 de gener, aquest any en quedaran per assignar 7.837. El repartiment dels metres quadrats es calcularà proporcionalment a la superfície de terreny consolidat que hi hagi en cada quart.

La minoria ha demanat d'impugnar aquest punt, intriduït a última hora en l'ordre del dia, perquè va rebre la documentació ahir al vespre. A més, no descarta elevar la queixa a instàncies superiors.