Els vehicles estrangers no podran circular pels camins de Sant Julià

El consell de comú de Sant Julià de Lòria va aprovar ahir al matí, amb el vot a favor de la majoria i l’abstenció de la minoria, prohibir la circulació de vehicles de motor amb matrícula estrangera o bé llogats pels camins de la parròquia. La mesura té l’objectiu, segons va assenyalar el cònsol major, Cerni Cairat, de “reduir la massificació de vehicles al medi natural, sobretot al port Negre i Claror”.

Per la seva part, el conseller de la minoria Josep Majoral va mostrar-se preocupat per l’efecte que pot tenir aquesta modificació de l’ordinació reguladora de l’accés motoritzat i rodat al medi natural. D’entrada, va dubtar que el comú disposi de prou mitjans per fer complir la normativa. A més, va preguntar-se què pot comportar la mesura pel que fa a les relacions amb les poblacions frontereres. Finalment, va apuntar que “s’hauria d’haver anat pam a pam i no d’una manera tan generalitzada” si el que es volia era atacar el focus del problema, és a dir, els grups organitzats per empreses estrangeres, sobretot de Barcelona, “que venen a fer negoci” a les muntanyes de la parròquia.

Cairat va defensar que Sant Julià calia que es dotés d’un marc legal per protegir l’entorn natural. El cònsol també va argumentar que els municipis fronterers, la majoria dels quals ja limiten el trànsit rodat i motoritzat pels seus camins als veïns, van ser informats prèviament de la voluntat del comú d’impulsar aquesta mesura. Ara, per tant, hi haurà reciprocitat.

LIMITACIONS TEMPORALS

La normativa actual, aprovada el 2020, permet la lliure circulació d’un màxim de quatre vehicles motoritzats o rodats pels camins d’amplades superiors als 2,5 metres. Pel que fa als inferiors a 2,5 metres, només hi poden circular les motos de trial i bicicletes en un grup sempre inferior a quatre. Els veïns que vulguin accedir a una propietat privada poden circular, únicament pels camins que donin accés a la propietat, amb qualsevol vehicle. La velocitat sempre ha de ser inferior a 20 quilòmetres per hora. A més, tots els camins inferiors a 2,5 metres estan tancats des del segon diumenge de maig fins al primer diumenge de desembre, ambdós dies inclosos.

L’ordinació també estableix limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, port Negre i coll de Finestres. Els vehicles de més de dues rodes només poden circular des del segon diumenge de maig fins al primer diumenge de desembre, tot i que aquest any la data d’obertura es va retardar fins al 14 de juny perquè encara hi havia força neu.

EL COMÚ TANCA ELS COMPTES DEL 2023 AMB 5,4 MILIONS DE DÈFICIT En la sessió de consell va aprovar-se el tancament dels comptes del 2023, que presenten un dèficit de 5,4 milions d’euros. Aquesta xifra s’explica, sobretot, per la compra al Govern del 60% de la propietat de l’antic hotel Pol i les obres de reconstrucció del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, destruït per un incendi el novembre del 2022.



Pel que fa a l’endeutament, se situa en 8,2 milions d’euros, és a dir, el 54% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys i lluny del límit màxim del 200% fixat per la Llei de finances comunals.



Malgrat aquestes xifres, el conseller de Finances, Joan Malea, va qualificar la situació de la tresoreria de “molt bona” i va agrair la feina feta a la persona que va precedir-lo en el càrrec, Àngels Marfany, present a la sala.



Tant Cairat com Majoral van coincidir que el dèficit està justificat. El conseller de la minoria va recalcar la necessitat d’adquirir la part de la propietat de l’antic hotel Pol que era del Govern, un edifici que es reformarà i remodelarà perquè pugui acollir la futura residència universitària i pisos d’emancipació per a joves.