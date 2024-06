El comú treballa per tenir més apartaments per a la gent gran

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell de la gent gran d’Andorra la Vella va celebrar ahir al matí la tercera sessió des que va constituir-se. La reunió va estar presidida pel cònsol major, Sergi González, i per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, que va notificar als representants que el comú treballa en diferents propostes per disposar de nous apartaments per a la gent gran de la parròquia. Tot i que la competència d’habitatge recau en el Govern, la consellera va afirmar que el comú està fent esforços per poder disposar d’un nou hostal durant la legislatura. Actualment, la llista d’espera d’habitatge és de 17 persones.