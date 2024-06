Mas i Marsol signen la cessió de 15 pisos de l'edifici de La Solana al Pas de la Casa

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, han signat aquest dijous, en el marc de la celebració del consell de comú del Pas de la Casa, el conveni que estipula la gestió de diverses unitats immobiliàries de l'Edifici de la Solana. Amb aquesta acció, la corporació encampadana cedeix un total de quinze allotjaments del Pas de la Casa perquè el Govern els destini a habitatges públics a preu assequible, tal com va avançar Laura Mas en una entrevista a Diari TV. "És el primer pas per poder posar els pisos al mercat dins les normes que ha establert el ministeri. Un dia de felicitat", ha celebrat, Marsol. "Encamp és un comú que ajuda i facilita. De seguida cedirem la gestió a l'Institut de l'habitatge perquè faci gestió d'aquests pisos amb relació a les persones que s'hagin inscrit al registre", ha afegit, Marsol, qui també ha detallat que, en aquests moments, hi ha un total de 192 persones inscrites a la llista per optar a un pis de lloguer assequible.

Entre les unitats, hi ha allotjaments d'una habitació a un preu de 470 euros, allotjaments de dues habitacions a un preu de 620 i 650 euros, i allotjaments de tres habitacions a un preu de 825 euros, amb possibilitat d'incloure-hi aparcament i traster per un suplement de vuitanta euros. "Aquests pisos es posen a un preu mitjà de 9,70 euros per metre quadrat. Per tant, estem per sota de les mitjanes que s'estan calculant actualment de preus assequibles al mercat, i si podem contribuir encara més, ho farem", ha assenyalat Mas, tot concretant que es tracta d'un conveni de cinc anys que es podrà renovar un cop finalitzi. "Hi ha una clàusula específica que, a més, vull agrair a la ministra i al secretari que hagin entès les particularitats del Pas de la Casa i de la situació. Tots aquells habitatges que a l'1 de novembre no hagin estat adjudicats a famílies necessitades que estiguin inscrites, es tornaran a cedir al comú d'Encamp perquè es puguin posar a disposició dels temporers fins al mes d'abril", ha concretat la mandatària comunal, qui ha destacat les facilitats i la comprensió que han rebut per part del ministeri.

Davant les preguntes formulades per la premsa, Marsol ha deixat clar que els diners que es recaptin dels lloguers dels pisos els gestionarà el mateix comú i que "el Govern no ha de fer cap negoci amb aquests pisos". En aquest sentit, la titular de la cartera d'Habitatge també ha informat que el procediment per adjudicar els pisos serà el que preveu el reglament, que estipula que les persones inscrites al registre i que reuneixin les condicions necessàries podran escollir si els interessa o no algun d'aquests habitatges. "Si no es presenta ningú, ja ho valorarem. Confio que sí, perquè, tot i que no és el centre del país, el Pas de la Casa té el seu centre i les seves necessitats, i hi viu molta gent. Per tant, segur que hi ha interès", ha destacat Marsol, qui ha avançat que en un termini d'uns quinze dies ja es podrà publicar l'oferta. "Ben aviat farem una roda de premsa detallant tots els perfils de les persones inscrites i farem una fotografia important del perfil de les persones que necessiten habitatge", ha informat la ministra d'Habitatge.

Per altra banda, amb relació al canvi que va anunciar el Govern sobre la creació d'un reglament per proporcionar més ajudes als joves que viuen amb les seves famílies, Marsol ha anunciat que properament el ministeri farà una modificació respecte a la manera d'acreditar la necessitat d'habitatge. "Hem constatat que un 30% dels inscrits fins ara són persones que no poden acreditar que tenen un contracte de lloguer, però que sí que tenen necessitat perquè encara viuen amb els pares. Aquests són els primers que volem ajudar, perquè veiem que l'accés dels joves és una necessitat urgent", ha puntualitzat la ministra d'Habitatge. Marsol ha afegit que els habitatges de l'edifici Tobira estan a l'espera de l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat. "Les persones adjudicatàries no hi podran entrar fins que s'acabin les obres, però nosaltres anirem fent el procés d'adjudicació", ha concretat.

La consellera d'Avancem, Marta Pujol, ha celebrat la signatura del conveni, però l'ha qualificat de mesura insuficient durant la roda de premsa posterior a la signatura del conveni. "El comú podria fer moltes coses. Podria contribuir amb el Govern a una regulació de preus fixant un índex de preus assequibles. De fet, veiem com contínuament ens parlen de preus assequibles, però aquests preus no estan regulats ni fixats", ha indicat la consellera de la minoria. "Fixar uns preus assequibles per nosaltres no vol dir que sigui obligatori llogar els pisos al preu marcat, sinó que hi hagi uns coeficients de correcció o unes polítiques tributàries per afavorir aquesta regulació de preus", ha afegit Pujol.