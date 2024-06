El comú d'Andorra treballa en la ubicació de nous apartaments per a la gent gran

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de la Gent Gran d'Andorra la Vella ha celebrat aquest matí la tercera sessió des de la seva formació. La reunió ha estat presidida pel cònsol major, Sergi González, i per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, qui ha notificat als representants que el comú està treballant en diferents propostes per a disposar de nous apartaments per a la gent gran de la parròquia. Tot i que la competència d'habitatge recaigui en el govern, la consellera ha afirmat que s'està treballant per poder disposar d'un nou hostal durant la legislatura. Actualment la llista d'espera d'habitatge és de 17 persones.

La reunió ha tractat també el tema dels contactes amb Afers Socials, on Nazzaro ha recordat la importància de la realització d'entrevistes domiciliàries a totes les persones grans que resideixen al comu. Al mateix ple, s'ha aprovat la campanya informativa que es durà a terme en motiu de la celebració d'eleccions al consell la tardor vinent, i s'ha donat llum verda a modificar el reglament del consell per ampliar els representants de les residències, centres sociosanitaris i Centre de Dia a dues persones.

El cònsol major ha finalitzat la trobada felicitant a tots els participants, i ha posat en relleu la importància d'obrir el Consell a la població major de 65 anys per poder assolir propostes més realistes i enriquidores. A més, ha recordat que aquesta tarda se celebra la Festa de Sant Joan de la gent gran. L'acte tindrà lloc a les 16 hores a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella.