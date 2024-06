Art per transformar Prada Ramon

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, va mostrar-se partidària ahir en declaracions als mitjans d’ampliar els espais d’ús exclusiu per als vianants a Prada Ramon, sempre, és clar, que no tingui conseqüències negatives per a la mobilitat rodada. “Tant de bo s’avancés més. Ens agradaria que tota aquesta zona fos per als vianants”, va afirmar en la presentació de l’Art al carrer.

‘Jardí d’heura’, d’Impact Plan , i ‘Una mica d’ombra’, d’Òscar Fernàndez.Fernando Galindo

“Tant de bo s’avancés més. Ens agradaria que tota aquesta zona fos per als vianants” Rosa Pascuet, Ass. de Comerciants Riberaygua

Un dels primers punts del barri on Pascuet proposa d’actuar és el tram del carrer de Ciutat de Consuegra, d’uns 50 metres de longitud, que comença a l’encreuament amb els carrers Callaueta i l’Aigüeta, i acaba quan es troba amb l’avinguda Bonaventura Riberaygua. Aquest “passadís” es podria tallar completament al trànsit de vehicles o bé, si això no és possible, Pascuet proposa que esdevingui una zona en què es permeti la circulació, però amb algunes restriccions perquè sigui d’ús prioritari per als que es desplacen a peu.

L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres ja ha traslladat la proposta al cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González. Pascuet espera que se’n pugui parlar en futures reunions, però considera que no s’ha de córrer. “Hem d’anar pas a pas. El cònsol fa poc que ha començat el mandat i té moltes demandes sobre la taula”, va recalcar.

No és casualitat que la presidenta de l’entitat que agrupa els comerciants de Prada Ramon defensi l’ampliació de les zones d’ús exclusiu o prioritari per als vianants. Fem una mica de memòria. Fins a la inauguració, el 13 de juny del 2021, del nou carrer Callaueta –on la circulació de vehicles va passar a ser prohibida– el barri havia estat dominat pels cotxes i les motos. Segons va poder comprovar aleshores el Diari, la transformació urbanística, impulsada durant el darrer mandat de Conxita Marsol com a cònsol major d’Andorra la Vella, va tenir efectes ben palpables: la pacificació va atraure veïns i visitants, les terrasses dels bars i restaurants van omplir-se i van obrir nous negocis.

La conversió de Callaueta en un vial per a vianants tenia, això sí, un precedent a la capital, el de l’avinguda Meritxell, el principal eix comercial de la parròquia i del Principat. La remodelació de Meritxell és, sens dubte, un dels projectes de transformació urbanística més ambiciosos que s’han impulsat al país en l’última dècada.