Prada Ramon es transforma en el barri de l'art

Víctor González Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha presentat avui al migdia el projecte Art al carrer, amb què vol atraure més visitants a Riberaygua i Travesseres gràcies a l'art. Els qui passegin aquests dies per Prada Ramon podran veure fins a 10 obres en vuit ubicacions del barri, crades per vuit artistes del país. La proposta neix del treball conjunt entre la corporació i l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres. La inversió que hi ha destinat el comú és de 30.000 euros.

El cònsol major, Sergi González, ha explicat en declaracions als mitjans que la voluntat del comú és que el barri es transformi en una referència al país per l'art urbà.