Una plaça d'alçada al Palau de Gel de Canillo

La coberta de la piscina del Palau de Gel acollirà una plaça pública. Ho va anunciar ahir a la tarda en declaracions als mitjans el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, que també va detallar la resta d’actuacions previstes en la segona fase de les obres de remodelació de l’equipament: es refaran l’entrada, els vestidors i el restaurant. Un cop s’hagi executat aquesta fase dels treballs –la primera ha consistit en la construcció del nou parc aquàtic i la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions–, la corporació haurà “acomplert d’una forma integral” la reforma de l’espai, va afirmar Alcobé.

Descobriment de la placa commemorativa de la inauguració.Fernando Galindo

La plaça serà “un pulmó per a la parròquia i per als visitants que ens vinguin a veure”. L’espai, de fet, “ja existeix, però mai no s’ha utilitzat”. Ara s’adequarà i es connectarà amb el restaurant, “perquè sigui un complement tipus cafeteria a l’aire lliure”. Tot el projecte, va assegurar el cònsol, és “molt ambiciós”, i fins que no comencin els treballs “pot passar temps”, però la voluntat del comú és executar-lo abans del final del mandat.

Alcobé va apuntar que encara és d’hora per saber quant costarà exactament aquesta segona fase de les obres. Tot i això, el que pot afirmar-se amb seguretat, va puntualitzar, és que l’import serà inferior al de la primera fase, d’uns sis milions d’euros: “No tocarem cap instal·lació. Embellirem alguns espais i els donarem un nou ús”. En el marc d’aquests treballs també es faran millores al gimnàs, “que està obsolet”.

D’altra banda, un dels propers passos que farà el comú amb relació al Palau de Gel serà contractar de nou un director “per donar més entitat pròpia” a la institució. Des del gener del 2022, Ensisa, l’empresa encarregada de gestionar les pistes d’esquí de la parròquia, porta les regnes de l’equipament. El Palau de Gel, a més, esdevindrà el punt de referència per al turisme d’estiu a Canillo, ja que s’hi comercialitzaran les entrades per accedir al pont tibetà, el mirador del Roc del Quer i a altres atraccions turístiques de la parròquia.

L’espectacle inaugural d’aquesta nova etapa del Palau de Gel va acollir unes 1.500 persones. Els actes per presentar la reforma de les instal·lacions van començar pels volts de les cinc de la tarda amb la projecció d’un documental commemoratiu, just després dels discursos de benvinguda a càrrec del cònsol i el cap de Govern, Xavier Espot. Tot seguit, hi va haver una taula rodona a càrrec del primer director de l’equipament, Antoni Carulla; el cònsol major entre el 1984 i el 1986, Xavier Jordana; el cònsol major entre el 1988 i el 1995, Francesc Areny; el cònsol major entre el 2020 i el 2023, Francesc Camp, i l’excònsol menor entre el 2003 i el 2011 i ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell.

L’equipament va inaugurar-se el 29 de maig del 1988. “En la biografia de cada canillenc, el Palau de Gel ocupa un lloc destacat”, va destacar Camp.