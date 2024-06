La vall del Madriu-Perafita-Claror celebra el 20è aniversari de la inscripció a la UNESCO

Els quatre cònsols de les parròquies amb territori a la vall del Madriu-Perafita-Claror, acompanyats per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, han presentat els actes commemoratius que s’han organitzat amb motiu, el pròxim 1 de juliol, de la celebració dels 20 anys de la inscripció de la vall a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la categoria de bens culturals com a paisatge cultural.

El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha remarcat que la vall és un tresor parroquial i nacional que s'ha de preservar per a futures generacions. Al mateix temps, ha presentant l'exposició "Laurèdia, un patrimoni natural de la UNESCO - Vall del Madriu-Perafita-Claror, Patrimoni de la Humanitat, Patrimoni de tots". Aquesta comptarà amb una seixantena de fotografies ubicades en tòtems repartits pel nucli urbà de la ciutat, i es podrà visitar entre el 3 de juny i el 30 d'agost.

Taula rodona

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi Gonzàlez, ha celebrat la unió i la coherència entre les quatre parròquies, i posteriorment ha fet referència a la taula rodona que tindrà lloc el proper 1 de juliol, a les 19h, al Centre d'Art d'Andorra la Vella. Els ponents, protagonistes de la candidatura, explicaran com es va viure el procés.

Les activitats inclouen a més un taller de música el 14 de setembre al berenador de la Comella, impartit per l’Associació d’arts escèniques i destinat a tot el públic major d’11 anys, que ha presentat la cònsol d'Encamp, Laura Mas. L'objectiu és experimentar amb sons produïts amb eines de principi del segle XIX. I sota el nom "Una jornada musical a la vall", un quintet de corda de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra tocarà diverses peces relacionades amb la natura a Pessons, a Encamp. S'interpretaran diferents peces clàssiques i tradicionals fent referència als quatre accessos de la vall, i s'estrenarà una peça musical composada per Lluís Cartes encarregada per l'acte.

Campus per a joves

El comú d'Escaldes ha previst un campus internacional per a joves a Escaldes que tindrà lloc del 19 al 30 d'agost i s'emmarcarà dins l'objectiu 11.4 de l'Agenda 2030. , el qual destaca la necessitat de "redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món" i l'objectiu 4.7 que promou l'educació pel desenvolupament sostenible. La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha explicat a més que hi haurà una Festa a la Borda Sabater a Escaldes per serà una oportunitat perfecte per conèixer aquest espai.