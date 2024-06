detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El trànsit a l'avinguda Joan Martí d'Encamp estarà restringit avui i demà per la instal·lació d'un camp de vòlei platja. El comú ha informat que s'han de descarregar 260 metres cúbics de sorra per preparar l'espai esportiu per a aquest estiu.

La circulació per la zona es farà amb pas alternatiu regulat per semàfors, segons ha fet públic el comú a les xarxes socials.