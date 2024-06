Picabaralla pels pisos del Pessebre

El Govern va recordar ahir en un comunicat que aquest 2024 es preveu que continuïn les licitacions dels edificis d’habitatges anunciats i en curs, com l’edifici de l’avinguda del Pessebre, número 60, un projecte conjunt del comú d’Escaldes-Engordany i de l’executiu.

Tal com estableix el conveni de col·laboració signat el març del 2023, el Govern s’encarregarà de la construcció de 34 pisos de lloguer assequible en un terreny de 792 metres quadrats cedit pel comú.

L’executiu va emetre aquest comunicat després que la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, declarés públicament diumenge que lamentava que no es fes referència a aquest projecte durant el debat d’orientació política, celebrat la setmana passada.

El comú actualment està fent els treballs d’excavació i construcció dels fonaments, aparcaments i planta baixa de l’edifici. En paral·lel, el mateix equip d’arquitectes que ha contractat la corporació escaldenca està fent el projecte constructiu perquè el Govern hi basteixi les sis plantes amb 34 pisos.

El Govern, doncs, està pendent de rebre aquest projecte per poder licitar unes obres que començaran tan bon punt el comú hagi finalitzat la part dels treballs que hi està duent a terme. Només aleshores, l’executiu, un cop revisat el projecte lliurat, estarà en disposició d’iniciar a la tardor el procés per adjudicar el concurs a l’empresa o grup d’empreses que s’encarregarà d’aixecar l’edifici, que es preveu que estigui enllestit el 2026.

El comú s’ha fet càrrec de la primera fase de les obres, adjudicada per poc més de dos milions d’euros. Els espais construïts per la corporació es destinaran a activitats d’interès públic i social. La part dels treballs que ha d’assumir el Govern podria pujar a uns sis milions. El comú cedirà la parcel·la al Govern de manera gratuïta per un període de 35 anys. Quan acabi aquest termini, tots els habitatges es retornaran a la corporació.

El parc públic d’habitatges de lloguer assequible podrà oferir ja aquest 2024 una setantena de pisos. Es tracta dels habitatges dels edificis Tobira i del carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, de l’antic hotel Pellicer de Canillo i de l’edifici situat al carrer Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. Són els que va detallar la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, en el debat d’orientació política, quan també va exposar els nous projectes que van més enllà dels 300 pisos inicials del parc públic.

EL PROJECTE

1. LES OBRES AL PESSEBRE CONTINUEN

El projecte de pisos a preu assequible al número 60 de l’avinguda del Pessebre continua. El Govern licitarà les obres un cop l’hagi revisat.

2. L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS, A LA TARDOR

L’executiu té la voluntat d’adjudicar el concurs a la tardor. L’edifici es preveu que estigui enllestit d’aquí a dos anys, segons Govern.

3. UNA SETANTENA DE PISOS AL MERCAT

El parc públic d’habitatges de lloguer assequible podrà oferir una setantena de pisos aquest any a Andorra la Vella, Canillo i Sant Julià de Lòria.

EL BUS A LA DEMANDA CANVIA D'HORARI I GUANYA UNA PARADA El comú d’Escaldes-Engordany ha informat que iniciarà l’horari d’estiu del bus a la demanda. Així, des de l’1 de juliol i fins al 8 de setembre, la línia verda de l’EE Bus posarà en funcionament el nou horari amb l’objectiu de continuar oferint més comoditat i flexibilitat als usuaris facilitant els desplaçaments per a la parròquia durant l’estiu. En aquest sentit, el recorregut amb sortida des del berenador de la Font de la Closa i camp del Serrat introdueix la parada de la carretera d’Engolasters-Bosc de la Devesa, que ja existeix en sentit contrari.



Respecte als horaris de funcionament, el bus a la demanda amb sortida des de Caldea amb destinació al berenador de la Font de la Closa i camp del Serrat donarà cobertura als usuaris de set del matí a un quart de deu de la nit de dilluns a divendres. Dins d’aquesta franja horària hi haurà fins a dotze sortides durant el dia, incloent-hi la primera (a les set del matí) i l’última (a un quart de deu de la nit).



El mateix passa amb l’EE Bus que fa el recorregut contrari, és a dir, des del berenador de la Font de la Closa i camp del Serrat fins a Caldea. La cobertura serà des de dos quarts menys cinc de vuit del matí, amb la primera sortida, fins a tres quarts menys cinc de deu de la nit, amb la darrera.