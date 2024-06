Els infants demanen reduir el malbaratament alimentari

La reducció del malbaratament alimentari i les zones d’esbarjo van ser algunes de les propostes que els escolars de Canillo van presentar ahir al consell d’infants celebrat a la sala de plens del comú. Una vuitantena d’infants d’entre 11 i 12 anys de les escoles andorrana i francesa de la parròquia, amb els mestres, van participar en la sessió, que ha arribat a la 20a edició.

Els infants van presentar una proposta de sensibilització ciutadana contra el malbaratament alimentari després que durant el curs hagin treballat el projecte amb els padrins de la parròquia, que els van explicar diferents receptes d’aprofitament dels aliments. Els escolars han previst penjar un cartell informatiu a diversos establiments i al web del comú.

Els alumnes van proposar també la construcció del Pump Track que es preveu fer al terreny del càmping Pla i van plantejar poder preparar l’oferta d’activitats i esdeveniments d’estiu de l’Esplai. El consell va repassar les iniciatives presentades l’any passat, entre les quals hi havia un nou parc infantil que el cònsol major, Jordi Alcobé, va explicar que es farà a la plaça del Prat del Riu. I els va informar que la modificació de la festivitat de Sant Roc del 16 d’agost que havien demanat no es pot dur a terme perquè no es pot canviar la data, però que es faran activitats i jocs de taula a la tardor i a la primavera.