Indemnitzat amb 200.000 euros un urbà apartat del servei

El comú d’Andorra la Vella va aprovar en la darrera junta de govern del mandat anterior, el que encapçalava David Astrié, celebrada el 27 de desembre de l’any passat, una ampliació de crèdit contra endeutament per un import de 199.553 euros, per afrontar i donar compliment a una sentència del 24 de maig del 2023 dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia. Aquesta sentència desestimava el recurs d’apel·lació presentat pel comú d’Andorra la Vella contra una decisió del Tribunal de Batlles del juny del 2022 que imposava a la corporació el pagament d’aquesta quantitat a un agent de circulació a qui es va separar del servei en una decisió que es va prendre en junta de govern el 3 d’abril del 2019. La corporació va decidir apartar-lo del servei “per la reincidència en la comissió de faltes greus per part de l’agent de circulació, que és constitutiva de falta molt greu de conformitat amb la Llei dels agents de circulació comunals”. El comú, en contraposició a la sentència de la Batllia, va al·legar al Superior que procedia a suspendre el curs de les actuacions, per l’existència d’una prejudicialitat penal, “ja que s’estan tramitant unes diligències prèvies pels mateixos fets que són objecte d’aquest procés”. Igualment, va argumentar que “l’Administració comunal va seguir els tràmits més importants del procediment i, en tot cas, la decisió no podia ser diferent si s’haguessin respectat absolutament totes les formalitats prescrites” i que “l’agent no va ser posat en indefensió”.

L’agent de circulació va considerar davant del Superior que s’havia de mantenir la sentència de la Batllia perquè “no es pot apreciar l’existència d’una qüestió prejudicial penal, ja que en aquest procés només s’analitza si es va seguir correctament el procediment sancionador, i si es donen els requisits necessaris per considerar que s’ha comès una infracció molt greu de reincidència en faltes greus, qüestions que són alienes al procediment penal”. Igualment, va assenyalar que “la resolució sancionadora del comú és nul·la de ple dret, ja que s’ha imposat la separació de servei sense cap procediment previ, la qual cosa representa una completa indefensió de l’interessat”. Els magistrats del Tribunal Superior desestimen els arguments del comú perquè “el fet que es tracti de la reincidència en faltes greus, i que el comú hagi tingut en compte les sancions imposades prèviament o simultàniament, no exclou que s’hagi d’incoar un procediment específic respecte de la falta molt greu aplicada en aquest cas, en el qual l’interessat pugui articular els mecanismes de defensa que la llei li atorga”. Afegeixen que “és evident que s’ha omès totalment i absolutament el procediment disciplinari preceptiu per imposar la separació del servei”.