El concurs pels pisos de lloguer assequible s’iniciaran quan Govern rebi el projecte

El Govern ha recordat en un comunicat que aquest 2024 es preveu que continuïn les licitacions dels edificis d’habitatges anunciats i en curs, com l’edifici de l’avinguda del Pessebre, 60, un projecte conjunt del comú d’Escaldes-Engordany i del Govern. Tal com estableix el conveni de col·laboració signat el març del 2023, el Govern s’encarregarà de la construcció de 34 pisos de lloguer assequible en un terreny de 792 metres quadrats cedit pel comú d’Escaldes-Engordany.

El comú d’Escaldes-Engordany actualment està fent els treballs d’excavació i construcció dels fonaments, aparcaments i planta baixa de l’edifici. En paral·lel, el mateix equip d’arquitectes que ha contractat la corporació escaldenca està fent el projecte constructiu perquè el Govern hi basteixi les sis plantes amb 34 pisos. El Govern, doncs, actualment està pendent de rebre aquest projecte per poder licitar unes obres que començaran tan bon punt el comú d’Escaldes-Engordany hagi finalitzat la part dels treballs que està duent a terme. Només aleshores, el Govern, un cop revisat el projecte lliurat, estarà en disposició d’iniciar a la tardor el procés per adjudicar el concurs a l’empresa o grup d’empreses que s’encarregarà d’aixecar l’edifici que es preveu que estigui enllestit el 2026.

El parc públic d’habitatges de lloguer assequible podrà oferir ja aquest 2024 una setantena de pisos. Es tracta dels habitatges dels edificis Tobira i del carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella, de l’antic hotel Pellicer de Canillo i de l’edifici situat al carrer Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. Són els que va detallar la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, durant la seva intervenció al Debat d’Orientació Política General del Govern, quan també va exposar els nous projectes que van més enllà dels 300 pisos inicials del parc públic.