El comú vol donar continuïtat al projecte Aptitude (Actuar per a la prevenció transpirinenca de la dependència en les persones grans), un projecte que té com a objectiu revertir la fragilitat en els majors de 65 anys, per tal de retardar la seva dependència i/o institucionalització.