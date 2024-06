L'ampliació de la Fira del vehicle d'ocasió causa una bona afluència de visitants

La 6a edició de la Fira del vehicle d'ocasió ha comptat amb més concessionaris i igualtat de vendes respecte a l'any anterior. Un dels factors claus en aquesta operació ha estat l'ampliació d'espais demanada pels mateixos comerciants, sobretot al nou vial on s'ha pogut "fer molts bons contactes" ha afirmat la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López. "En general, la gent busca bons preus en cotxes que estiguin bé, que no siguin molt antics, amb matriculacions recents i amb bons descomptes" ha analitzat, afegint que els venedors han ajudat molt amb una oferta competitiva. Així doncs, un model amb bona venda i que sempre atreu als compradors ha estat el mini.

Amb més concessionaris i més vehicles, passant dels 150 als 250, la cerca d'espai era una qüestió prioritària en l'organització de la fira d'enguany. La fila de cotxes situats al nou vial ha estat determinant per als conductors, fent que molts ho veiessin i arribessin a baixar a la zona de la borda Huguet, segons ha declarat López. "És una nova via de comunicació allà a dalt" ha confirmat. Des del comú valoren molt positivament la compravenda de vehicles de segona mà, una oportunitat que creuen que espera molta gent. "Si fa un parell de mesos que pensen a canviar el cotxe, molts s'esperen a la fira per fer-ho" ha al·legat. Una situació que pels concessionaris pot suposar una arma de doble fil si es compara amb la caiguda de les noves matriculacions, però on veuen un increment en els ja utilitzats.

"S'ha vist més de moviment a la zona d'oci, una mica menys de gent en general, però les xifres de vendes s'han mantingut i pels concessionaris la lectura és molt positiva, volen repetir l'any que ve" ha revelat López. En aquest sentit, cal remarcar que diversos venedors han esmentat la presència de pactes de paraula, els quals s'aniran tancant durant la setmana, i, per tant, podria resultar en una pujada de xifres finals. Per primer any, també s'ha comptat amb un restaurador lauredià que oferia un servei de bar, acompanyat dels concerts i la zona dels vehicles clàssics, on s'ha vist una forta afluència que s'ha traduït en un bon cap de setmana. "Busquem que hi hagi vida, que passin coses, i que la resta de comerços estiguin contents" ha conclòs.