Escaldes celebra els 46 anys venent més de 1.500 plats d'arròs

La Festa del poble d'Escaldes ha estat tot un autèntic èxit des de primera hora amb tot un seguit d'activitats per a totes les edats que han aplegat a centenes d'escaldencs al parc de la Mola. Tant és així que en la tradicional arrossada s'han venut més de 1.500 plats, segons ha esmentat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili. "El temps acompanya, hi ha ganes, hi ha molta gent i tot acompanya per fer una bona festa" ha mencionat. No cada any se celebren 46 anys, un fet important, tot i ser la parròquia més jove del país. "Hi ha més històric d'haver treballat per a aquesta parròquia per independitzar-la i continuem treballant des del comú per la seva revitalització" ha afirmat.

La jornada de diumenge d'aquesta festa parroquial s'ha obert amb diferents jocs i tallers per als més petits de la casa. A partir de les 11 hores, s'ha continuat amb el ball de sardanes a la plaça Coprínceps, una actuació que precediria a la de l'Esbart Santa Anna. Abans, però, Gili i el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, han atorgat els pins als pubills i pubilles d'enguany. El migdia s'ha conclòs amb el repartiment de l'arròs de muntanya, el qual s'ha preparat des de ben d'hora al matí per poder complir amb les més de 1.500 racions previstes. Per un preu de 5 euros, estava inclòs el plat commemoratiu de la cita, el pa, l'aigua o vi, el gelat i el cafè, a més del plat principal.

El grup Els Senyora han donat la benvinguda a la tarda, on amb la seva música han ambientat el bingo musical del parc de la Mola. Seguidament, es donarà pas a la sessió de DJ i un karaoke per a tots els públics. Finalment, a les 17.30 hores la banda nacional tornarà a tocar per posar el punt final a la festa.

El Falgueró, a principis del 2025

"A Escaldes estem molt orgullosos de la nostra parròquia" ha assenyalat Gili. Així doncs, els treballs per mantenir la vida al territori avancen satisfactòriament, un aspecte que farà que "llueixi molt més". Les dues obres més transcendents tenen lloc a l'aparcament del Falgueró i el de l'església. "Es va avançant amb el ritme previst i continuem treballant perquè als inicis del 2025 estigui acabat" ha afirmat, afegint la importància de l'aparcament, ja que just se situa al costat de l'hospital.

Pel que fa al de l'església de sant Pere el Màrtir, ben aviat es col·locarà una grua que permetrà transportar el material per a l'obra. "La feina més feixuga era la de buidar, ara es començarà a construir" ha recalcat. Tota aquesta part té un termini inicial de dos mesos, que precedirà al projecte de recondicionament de la plaça i es finalitzarà amb la transformació del darrer tram de l'avinguda Carlemany per a vianants.