Andorra la Vella avalua accions per prevenir la dependència de la gent gran

El comú d'Andorra la Vella es troba en fase d'estudi de diferents accions per poder donar continuïtat a la prova pilot duta a terme amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) en el marc del projecte Aptitude (Actuar per a la prevenció transpirinenca de la dependència en les persones grans), un projecte que té com a objectiu revertir la fragilitat en els majors de 65 anys, per tal de retardar la seva dependència i/o institucionalització mitjançant diferents intervencions relacionades fonamentalment amb l'exercici físic i els hàbits nutricionals, així com la formació, la investigació i la innovació en el camp de la geriatria. El comú va signar l'octubre del 2023 adherir-se a la prova pilot d'aquesta iniciativa i ara, tal com s'ha esmentat, s'avalua les accions que es podrien dur a terme per continuar el que ja s'ha fet o introduir canvis en cursos i tallers, per afavorir la prevenció en la fragilitat, específicament, segons informen des de la corporació comunal.

Precisament, el passat 4 de juny, es van exposar algunes de les dades extretes de l'estudi Aptitude de la gent gran de la parròquia d'Andorra la Vella (147 en total), que hi va participar entre els mesos de setembre a novembre de l'any passat. Així, segons informen des del comú, es va valorar positivament la realització del taller AMICOPE (que va tenir lloc entre els mesos de novembre i febrer d'aquest any), pel qual tretze persones en situació de fragilitat, van participar en una prova pilot, realitzada en col·laboració entre el departament de Social del comú i l'equip d'envelliment actiu del SAAS, per prevenir la fragilitat i afavorir la seva participació activa en la xarxa comunal. Es van dur a terme tretze sessions diferents, on es van impulsar accions per prevenir la fragilitat alhora que s'afavoria la cohesió de grup, la gestió emocional, l'alimentació, i l'activitat física adaptada, segons cada un dels participants.

Des del 2019, el SAAS ha participat en el projecte APTITUDE (emmarcat en el POCTEFA 2019-2022), una iniciativa transpirinenca que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència. A través d'estudis i accions realitzades a diferents parròquies, el projecte ha servit per obtenir coneixements i bones pràctiques per abordar aquests reptes.