Tarda de creació de falles i barbacoa en el compte enrere de la revetlla

El barri del Puial ha acollit aquest dissabte a la tarda el taller de creació de falles de cara a la festa de sant Joan 2024. Més de 150 falles seran cremades durant la revetlla de la festivitat, on el fallaire menor d'Andorra la Vella 2024, Ton Samarra, i el fallaire major 2024, Marco Castro, presidiran el grup de fallaires d'enguany. Per a poder crear-les, s'ha de tenir malla de gallina, paper reciclat, cadena i brides de ferro. A més, s'ha d'enroscar molt bé el paper i apilar-ho d'una determinada manera perquè l'oxigen flueixi i ajudi a la combustió. De les 16 a 20 hores, s'han aplegat diverses famílies de la colla de fallaires per a la fabricació de falles, en una tarda que ha conclòs amb una barbacoa.