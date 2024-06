El parc natural de Sorteny celebra un quart de segle

El 15 de juny del 1999 es va crear el parc natural de Sorteny, una vall a les muntanyes ordinenques a la qual se li “va atorgar una importància: la iniciativa per la preservació, visió del present i futur d’Ordino i d’Andorra”, va afirmar ahir el cònsol menor d’Ordino i conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu. “Es va veure un potencial de preservació, un potencial de fauna, de flora, de pastures pel bestiar i també un caire més de visió cap al futur turístic de qualitat, de regularitzar i de convivència”, va destacar Betriu.

Per celebrar l’aniversari, el comú proposa una sèrie d’activitats per a tots els públics amb l’objectiu de poder arribar a transmetre aquests sentiments tant als locals com als turistes que el visiten. A les ja habituals sortides per conèixer la ramaderia de muntanya, al mirador del Grau de la Llosa i l’estany de l’Estanyó, s’incorporen tres noves activitats úniques. Es faran tres sortides d’observació dels grans mamífers de Sorteny, un recorregut exigent on es podran veure des d’isards i cabirols fins a marmotes (activitat de pagament). Per als amants de la flora, el 13 de juliol (d’onze del matí a dos quarts d’una del migdia) es durà a terme un recorregut per descobrir i contemplar les flors característiques de l’ecosistema de la vall (reserva prèvia), una activitat amb la col·laboració d’Andorra Recerca+Innovació.